Berlin (AFP) Zwei Menschenrechtsorganisationen haben schwere Folter-Vorwürfe gegen britischen Soldaten im Irak erhoben. Bei der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag sei eine Anzeige eingereicht worden, hieß es in einer Erklärung des Berliner European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) von Freitag, über die die "Süddeutsche Zeitung" und der NDR berichteten.

