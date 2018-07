Berlin (AFP) Die Führung der Linken hat die pro-europäische Ausrichtung der Partei betont und ehrgeizige Ziele für die Europawahl formuliert. Parteichef Bernd Riexinger sagte am Freitag in Berlin: "Die Linke hat ein Konzept für ein anderes Europa, in dem die Menschen eine Zukunft finden." Seine Partei kämpfe für ein "soziales, demokratisches und solidarisches Europa." Ein "Zurück zum Nationalstaat" habe keine Aussicht auf Erfolg.

