Stuttgart (AFP) Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft als je zuvor. Insgesamt seien rund 1,46 Millionen Pkw an Kunden ausgeliefert worden, teilte Daimler am Freitag in Stuttgart mit. Der Absatz der Sparte sei damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zehn Prozent gesteigert worden. Mercedes-Benz habe vor allem in Europa und den USA Marktanteile hinzugewinnen können, erklärte Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.