Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat den Eindruck zurückgewiesen, sie übe in der Hartz-IV-Debatte Druck auf Deutschland aus. Andeutungen und Anschuldigungen, wonach die Kommission Deutschland dränge, allen arbeitslosen EU-Bürgern im Land Sozialhilfe zu gewähren, seien völlig falsch, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel. Es gebe strikte Schutzvorkehrungen im EU-Recht, um sogenannten Sozialhilfe-Tourismus zu verhindern. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über eine Stellungnahme der EU-Kommission in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof berichtet.

