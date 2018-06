Athen (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) setzt heute seinen Besuch in Griechenland fort. Auf dem Programm stehen unter anderem Treffen mit Ministerpräsident Antonis Samaras und Staatschef Karolos Papoulias.

Das Euro-Krisenland Griechenland hat seit Beginn des Jahres auch die Ratspräsidentschaft innerhalb der Europäischen Union. Zum Auftakt seines Besuchs hatte Steinmeier Athen am Donnerstagabend für die bisherigen Reformen gelobt, aber auch weitere Anstrengungen angemahnt.

Wegen der Sparprogramme infolge der enormen Staatsverschuldung gibt es in Griechenland immer wieder massive Kritik an Deutschland. Die Residenz des deutschen Botschafters in Athen, Wolfgang Dold, war Ende Dezember Ziel eines Anschlags. Damals feuerten Unbekannte mit zwei Kalaschnikow-Sturmgewehren 60 Kugeln ab. Verletzt wurde niemand.