Athen (dpa) - Bei seinem Griechenland-Besuch ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am Freitag mit Ministerpräsident Antonis Samaras zusammengekommen.

Bei dem Gespräch in Athen soll es insbesondere um die Bemühungen gehen, den griechischen Staatshaushalt zu sanieren. Das Euro-Krisenland hat seit Beginn des Jahres auch die Präsidentschaft der Europäischen Union. Zu Beginn seines Aufenthalts hatte Steinmeier Athen bereits für seine Anstrengungen gelobt. Gleichzeitig mahnte der SPD-Politiker die griechische Regierung, dne Reformkurs fortzusetzen.

Am Rande des Besuchs wurde bekannt, dass Deutschland seinen Botschafter in Athen auswechselt. Neuer Botschafter wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa der bisherige Beauftragte für die Beziehungen zu den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Peter Schoof. Der Spitzendiplomat löst auf Vorschlag Steinmeiers den bisherigen Botschafter Wolfgang Dold ab, der im Amt als Abteilungsleiter in die Zentrale nach Berlin zurückkehrt. Der 55-Jährige war seit März 2012 im Amt. Die Personalie muss vom Kabinett noch bestätigt werden.

Angesichts von anti-deutschen Stimmungen in Griechenland gehört der Botschafterposten in Athen zu den wichtigsten Posten, die zu vergeben sind. Wegen der Sparprogramme infolge der enormen Staatsverschuldung gibt es in Griechenland immer wieder massive Kritik an Berlin. Die Residenz des Botschafters war Ende Dezember Ziel eines Anschlags. Damals feuerten Unbekannte mit zwei Kalaschnikow-Sturmgewehren 60 Kugeln ab. Verletzt wurde niemand.

