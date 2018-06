Athen (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier will sich heute in Athen unter anderem mit Ministerpräsident Antonis Samaras treffen. Zum Auftakt seines Besuchs hatte Steinmeier die griechische Regierung am Abend für die bisherigen Reformen gelobt. Er mahnte aber auch weitere Anstrengungen an. Das Euro-Krisenland Griechenland hat seit Beginn des Jahres auch die Ratspräsidentschaft innerhalb der Europäischen Union inne.

