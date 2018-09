Athen (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat dem Euro-Krisenland Griechenland weitere deutsche Unterstützung zugesagt.

Bei einem Treffen am Freitag in Athen ermunterte er Ministerpräsident Antonis Samaras und dessen Mitte-Links-Koalition, trotz schlechter Stimmung in der Bevölkerung den Reformweg fortzusetzen. "Die Arbeit, die hier getan wird, ist nicht nur eine Arbeit für Griechenland, sondern für Europa. Dafür habe ich Ermutigung ausgesprochen." Griechenland hat seit Jahresbeginn auch die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union.

Das hochverschuldete Land steckt seit Jahren in einer schweren Krise, aus der es sich nur durch internationale Hilfspakete retten kann. Vier Monate vor den Europawahlen im Mai hat die Mitte-Links-Koalition nach allen Umfragen keine Mehrheit mehr. Steinmeier mahnte Samaras und Außenminister Evangelos Venizelos, die Sparbemühungen trotzdem nicht aufzugeben. "Beide wissen um die politischen Risiken, die dieser Weg für sie und ihre Parteien bedeutet. Aber beide sind ebenso überzeugt, dass der Weg der begonnenen Reformen nicht abgebrochen werden darf."

