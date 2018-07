Paris (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel geht erneut mit der Startnummer 1 in die neue Formel-1-Saison. Für die Jahre, in denen Vettel nicht als Titelverteidiger startet, sicherte sich der Heppenheimer als Remineszenz an Nigel Mansell die 5. Diese Startnummern gab der Automobil-Weltverband FIA am Freitag bekannt.

Vettels neuer Teamkollege Daniel Ricciardo (24) wird in der neuen Formel-1-Saison mit der 3 auf seinem Red Bull starten. Nico Rosberg (Mercedes) erhielt die gewünschte 6, Nico Hülkenberg (Force India) die 27 und Adrian Sutil (Sauber) mit der 99 die höchstmögliche Startnummer.

Lewis Hamilton (Mercedes) wählte die 44, die er schon als Kind im Go-Kart getragen hatte. Ex-Weltmeister Jenson Button entschied sich für die 22, die er bei seinem Titelgewinn 2009 trug. Ferrari-Rückkehrer Kimi Räikkonen wählte angesichts seines WM-Titels 2007 die 7.

Ungewöhnliche Wege bei seiner Wahl ging Pastor Maldonado. Der Lotus-Pilot tritt zukünftig mit der Unglücksnummer 13 an, die bisher nur bei zwei Einzelrennen in den Jahren 1963 und 1983 eingesetzt wurde. Laut der FIA-Startliste sind Romain Grosjean (Frankreich), Maldonado (Spanien/beide Lotus) sowie die beiden Marussia-Piloten Jules Bianchi (Frankreich) und Max Chilton (England) noch nicht offiziell als Starter 2014 bestätigt.

Ab diesem Jahr werden die Startnummern in der Formel 1 nach einer neuen Methode vergeben. Ausschlaggebend ist nicht mehr der Ausgang der Weltmeisterschaft der Vorsaison, sondern die persönliche Wahl der Fahrer. Vettel hatte als Weltmeister das Anrecht auf die prestigeträchtige 1, seine Konkurrenten um Ferrari-Star Fernando Alonso (Spanien/14) können zwischen 2 und 99 frei wählen.

Ende vergangenen Jahres hatte der Automobil-Weltverband FIA die Formel-1-Piloten aufgefordert, ihre Nummernwünsche einzureichen. Jeder Pilot durfte drei Zahlen nennen, bei Überschneidungen entschied die bessere Platzierung in der Vorsaison.