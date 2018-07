Paris (AFP) Der Bericht eines Klatschmagazins über eine heimliche Liebesaffäre von Staatschef François Hollande hat in Frankreich für gewaltigen Wirbel gesorgt. Hollande drohte am Freitag in einer der Nachrichtenagentur AFP übermittelten Stellungnahme rechtliche Schritte gegen das Magazin "Closer" an, das in einer siebenseitigen Reportage über die angebliche Liebesbeziehung des Präsidenten zur Schauspielerin Julie Gayet berichtete.

