Paris (AFP) Angesichts eines angekündigten Berichts des französischen Magazins "Closer" über eine angebliche Geliebte sieht Frankreichs Präsident François Hollande seine Privatsphäre beeinträchtigt. Er "beklage zutiefst die Verletzung der Achtung vor dem Privatleben", die ihm wie jedem anderen Bürger zustehe, sagte Hollande am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Der 59-Jährige, der sich in dem Gespräch als Privatmann und nicht als Präsident äußerte, kündigte dabei an, rechtliche Schritte gegen die Enthüllungen von "Closer" zu prüfen.

