Tours (AFP) Der wegen antisemitischer Äußerungen umstrittene französische Komiker Dieudonné hat in der Auseinandersetzung um Auftrittsverbote eine weitere juristische Schlappe erlitten. Das Verwaltungsgericht von Orléans bestätigte am Freitag ein Verbot für einen am Abend in der Stadt Tours geplanten Auftritt. Es gebe ein "großes Risiko, dass es erneut zu schweren Verletzungen" der Menschenwürde komme, urteilte das Gericht. Das gelte trotz der Zusage, dass bei Auftritten in Paris von Dieudonné getätigte "strafbare" Äußerungen in Tours nicht wiederholt würden.

