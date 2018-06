Abu Dhabi (SID) - Stürmer Maximilian Beister von Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich am Freitag bei einem Testspiel der Norddeutschen gegen Vitesse Arnheim offenbar schwer verletzt. Die Begegnung gegen den niederländischen Erstligisten, die im Rahmen des Trainingslagers des HSV in Abu Dhabi stattfand, endete torlos. Beister musste in der 55. Minute ausgewechselt werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht hatte.

"Maxi hat mir gesagt, dass die Kreuzbänder durch sind", sagte Sportchef Oliver Kreuzer der Bild-Zeitung am Abend. Eine genaue Diagnose kündigte der Verein für Samstag an, zuvor soll sich der 23-Jährige einer Kernspinthomographie unterziehen. Der Youngster, der in der bisherigen Saison fünf Tore erzielt und sechs weitere vorebereitet hat, verletzte sich in einem Sprintduell am eigenen Strafraum. Sollte sich der Verdacht auf einen Kreuzbandriss bestätigen, wäre die Saison für Beister beendet.