München (SID) - Der katholische Sport-Pfarrer Thomas Nonte hat das Coming-out von Thomas Hitzlsperger gelobt. Er habe "große Hochachtung" vor dem Ex-Nationalspieler, sagte Nonte den Münchener Kirchennachrichten. Den Schritt von Hitzlsperger bezeichnete der Geistliche als "mutig und mit einem Maß an Ehrlichkeit, das man nicht von jedem erwarten muss".

Nonte, der im Oktober 2013 seine Arbeit als Geistlicher Bundesbeirat im katholischen Sportverband Deutschlands aufgenommen hatte, zeigt sich mit Blick auf das Hitzlsperger-Bekenntnis allerdings auch besorgt über etwaige negative Reaktionen.

Der Münchener Pfarrer mahnte in diesem Zusammenhang, Beleidigungen nicht zu banalisieren. "Schimpfwörter berühren und beschädigen immer das Selbstwertgefühl des Menschen", sagte Nonte. Dagegen helfe nur eine "kluge Erziehung und Zivilcourage."

Der Sport-Pfarrer hofft, dass am Beispiel von Hitzlsperger deutlich werde, dass die sexuelle Ausrichtung im Sport "nichts mit Weichheit oder Stärke" zu tun habe. In dem Zusammenhang verwies er auf die Aussage von Papst Franziskus: "Wer bin ich, dass ich urteilen kann?" Eine Welt, in der man seinen persönlichen Lebensstil erklären müsse, bezeichnete Nonte als "verdreht".