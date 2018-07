München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München subventioniert die Eintrittskarten seiner mitreisenden Fans zum Champions-League-Achtelfinale beim englischen Premier-League-Klub FC Arsenal. "Das ist eine Geste des Vereins aus Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Fans", sagte Sportvorstand Matthias Sammer auf SID-Anfrage. Der Klub-Weltmeister, der sich derzeit im Trainingslager in Doha (Katar) befindet, senkt die Ticketpreise von umgerechnet 75 auf 45 Euro.

Bei 3000 von den Gunners zur Verfügung gestellten Karten beläuft sich die finanzielle Unterstützung der Münchner auf 90.000 Euro. Es sei ein Dank für die "Unterstützung" der Bayern-Anhänger, sagte Sammer.

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse findet am 19. Februar in London statt. Drei Wochen später reisen die Gunners mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil, Per Mertesacker und Lukas Podolski zum Rückspiel nach München.