Salta (SID) - Rekordsieger und Titelverteidiger Stéphane Peterhansel hat die von drei Todesfällen überschattete sechste Etappe der Rallye Dakar gewonnen. Der 48 Jahre alte Mini-Pilot siegte nach 424 Kilometern von Tucucman/Argentinien nach Salta vor seinen Markenkollegen Nasser Al-Attiyah (Katar) und Orlando Terranova (Argentinien). In der Gesamtwertung schob sich Peterhansel auf Platz drei hinter dem führenden Spanier Nani Roma (Mini) und Terranova.

Bei den Zweirädern gewann der Franzose Alain Duclos seine erste Etappe. Der 42 Jahre alte Sherco-Pilot siegte bei der Wertungsprüfung über 400 km vor dem spanischen Gesamtführenden Marc Coma (KTM) und seinem Landsmann Michael Metge (Yamaha). In Führung liegt Coma vor Honda-Pilot Joan Barreda Bort (Spanien) und Duclos.

Der belgische Motorradfahrer Eric Palante (50) war am Donnerstag nach einem Unfall auf der Strecke zwischen Chilecito und Tucuman ums Leben gekommen. In der Nacht zu Freitag waren zudem zwei argentinische Journalisten bei einem Autounfall zu Tode gekommen. Die Medienvertreter waren mit ihrem Auto in eine Schlucht gestürzt.

Am Samstag ist Ruhetag, die siebte Etappe führt am Sonntag auf einer Rundstrecke über 647 km (Motorräder 735 km) zurück nach Salta.