Jerusalem (AFP) Die israelische Regierung plant Aktivisten zufolge den Bau von knapp 1900 weiteren Wohnungen in Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten. Das Bauministerium habe am Freitagmorgen angekündigt, 1076 Wohnungen in Ost-Jerusalem und 801 Wohnungen im Westjordanland zu errichten, teilte die israelische Organisation Frieden Jetzt mit. Die Palästinenser werteten die Ankündigung als Affront gegen US-Außenminister John Kerry.

