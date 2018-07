Helsinki (SID) - Der fünfmalige Skisprung-Weltmeister Janne Ahonen muss um seine Olympiapläne bangen. Wie der finnische Skiverband am Freitag auf seiner Homepage mitteilte, muss der 36-Jährige wegen der langwierigen Folgen einer bakteriellen Lungenentzündung länger pausieren. Damit gerät Ahonens Traum von seiner ersten olympischen Einzelmedaille zunehmend in Gefahr.

Janne Ahonen hatte bei der vergangenen Vierschanzentournee, die er fünfmal gewonnen hat, nur den 23. Platz belegt. Allerdings war er offenbar dort bereits gesundheitlich stark beeinträchtigt. Wie der Verband erklärte, sei die Krankheit, die im November/Dezember erstmals aufgetreten war, beim ersten Springen in Oberstdorf wieder aufgebrochen. "Er ist dann krank an den Start gegangen. Das war ein Fehler. Er ist körperlich regelrecht zusammengebrochen", heißt es in der Mitteilung.

Janne Ahonen wurde von finnischen Ärzten eine mehrwöchige Ruhepause auferlegt. Er erholt sich derzeit im Kreise seiner Familie.