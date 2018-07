Bad Mitterndorf (SID) - Skispringer Thomas Morgenstern ist erneut schwer gestürzt. Der Österreicher verlor im Training für das Skifliegen auf dem Kulm/Österreich in der Luft das Gleichgewicht und schlug mit Rücken und Kopf hart auf dem Boden auf. Der 27-Jährige war kurzzeitig bewusstlos, wenig später aber wieder ansprechbar. Der dreimalige Olympiasieger wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

"Thomas ist ansprechbar und kann Arme und Beine bewegen", sagte Herbert Leitner, Physiotherapeut des österreichischen Teams: "Er wollte kurz wissen, was genau passiert ist." ÖSV-Cheftrainer Alex Pointner war geschockt: "Es tut verdammt weh, wenn man so machtlos ist." Ein Materialfehler sei angeblich nicht der Grund für den Sturz gewesen.

Morgenstern war bereits am 15. Dezember in Titisee-Neustadt schwer gestürzt, hatte damals jedoch Glück im Unglück und kam mit einem gebrochenen Finger und Prellungen davon. Rechtzeitig zur Vierschanzentournee war Morgenstern wieder fit, in der Endabrechnung belegte er hinter seinem Landsmann Thomas Diethart sogar den zweiten Platz. "Ich bin eben ein Stehaufmännchen", hatte Morgenstern nach der Tournee gesagt.