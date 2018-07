Genf (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der iranische Staatschef Hassan Ruhani werden zum Weltwirtschaftsforum im Schweizerischen Davos erwartet. Die Spitzenpolitiker der beiden verfeindeten Staaten hätten ihre Teilnahme an dem dreitägigen Treffen vom 22. bis 25. Januar zugesagt, erklärte am Freitag Forums-Sprecherin Michèle Mischler. Wann genau sich Netanjahu und Ruhani in Davos einfinden, und ob sie sich gleichzeitig dort aufhalten werden, ließ sie offen. Die Gästeliste des Weltwirtschaftsforums soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.