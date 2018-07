Nairobi (AFP) Bei einem Luftangriff der kenianischen Streitkräfte auf ein Trainingslager der somalischen Shebab-Miliz sind nach Armeeangaben mindestens 30 Rebellenkämpfer getötet worden. Das kenianische Militär teilte am Freitag mit, die Luftwaffe habe in Garbarehey nahe der Grenze zu Kenia und Äthiopien am Vorabend ein Lager der radikalislamischen Rebellengruppe bombardiert. Unter den Toten seien auch führende Kommandeure. Ein Militärvertreter sagte, die Identität der Opfer sei noch unklar, doch seien darunter eindeutig Mitglieder der Shebab-Führung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.