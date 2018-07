Madrid (AFP) Was in der spanischen Gesellschaft vor nicht allzu langer Zeit noch als völliges Tabu galt, rückt in jüngster Zeit zunehmend in den Fokus der öffentlichen Debatte: Die Frage, ob ihr von Affären und Krankheit geplagter 76-jähriger König Juan Carlos abdanken sollte, treibt immer mehr Menschen um. In Umfragen verliert Juan Carlos, der sich nach dem Tod des Diktators Francisco Franco im Jahr 1975 großen Respekt für seine Führungsrolle auf dem Weg in die Demokratie erwarb, viel Zustimmung.

