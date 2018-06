Tauberbischofsheim (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Heimatstadt Tauberbischofsheim 240 hochrangige Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik anlässlich seines 60. Geburtstages empfangen. Franz Beckenbauer und Ex-Kanzler Gerhard Schröder gehörten ebenso wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu den prominenten Gratulanten. Bach war am 29. Dezember 60 Jahre alt geworden.

De Maizière übermittelte dem Jubilar die Glückwünsche der Bundesregierung. "Du bist redegewandt, zielorientiert, diplomatisch und treu. Und wenn beim IOC mal niemand auf dich hört und die Diplomatie nicht hilft, soll dir diese Kelle helfen", sagte der für den Sport zuständige Bundesminister und überreichte seinem Duzfreund Bach eine Polizeikelle mit rotem Warnlicht.

Bach selbst nutzte den Tag zum Durchatmen vor seinem ersten Großereignis als IOC-Chef. "Das ist nochmal die Gelegenheit, Kraft zu tanken. Im Anschluss gilt aber die volle Aufmerksamkeit wieder Sotschi", sagte Bach, der am 10. September als erster Deutscher in das ranghöchste Amt des Weltsports gewählt worden war. Die Olympischen Spiele in Sotschi (7. bis 23. Februar) sind seine erste große Herausforderung in neuer Funktion.

Die Feier in der Stadthalle von Tauberbischofsheim mit einem exklusiven Menü dauerte rund fünf Stunden. Ein Film über Bachs Karriere vom Fechter zum "Herrn der Ringe" stimmte die Gäste auf das Fest ein. Eingeladen hatten die Stadt Tauberbischofsheim, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sowie die Firma Weinig, bei der der Jurist Bach im Aufsichtsrat sitzt.