Hamburg (SID) - Frauen-Bundestrainer Jamilon Mülders will mit einer "guten Mischung" aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten bei der Hallenhockey-EM in Prag für Furore sorgen (24. bis 26. Januar). Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit sieht Mülders seine Mannschaft jedoch nur eingeschränkt als Titelfavoriten an: "Teams wie Weißrussland oder die Niederlande haben hier deutlich mehr investieren können und werden sich auch den EM-Titel auf die Fahne geschrieben haben."