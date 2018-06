Beirut (AFP) Al-Kaida-nahe Dschihadisten und andere Rebellengruppen haben sich am Freitag in Syrien weiter heftige Gefechte um strategisch wichtige Regionen geliefert. Die Gruppierung Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) sei in der von ihr zu großen Teilen kontrollierten nordostsyrischen Stadt Raka weiter vorgerückt, teilte ein Aktivist aus Aleppo der Nachrichtenagentur AFP mit. Hingegen hätten Aufständische in den Provinzen Idlib und Aleppo an Boden gut gemacht, wo es "praktisch keine ISIL-Stützpunkte mehr" gebe.

