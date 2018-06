Charleston (dpa) - In den USA müssen 300 000 Menschen nach einem Chemieunfall ohne Leitungswasser auskommen. Durch ein Leck in einer Fabrik in Charleston sei eine schädliche Chemikalie in einen Fluss gelangt, berichtet CNN. Die Regierung des Bundesstaats West Virginia rief den Notstand aus. Trinken Sie kein Leitungswasser, kochen Sie nicht damit, duschen Sie nicht, lautet der Appell der Behörden. Laut "New York Times" wurden Schulen und Restaurants geschlossen. Die Nationalgarde verteilte sauberes Wasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.