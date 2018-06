Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will seine Pläne zur Reform der Geheimdienste und ihrer Spähaktivitäten am 17. Januar öffentlich erläutern. Obamas Vorhaben würden "die Ergebnisse der Überprüfungsarbeiten " widerspiegeln, kündigte sein Sprecher Jay Carney am Freitag in Washington an. Ein vom Präsidenten eingesetztes Expertenkommission hatte vor Weihnachten eine weitreichende Geheimdienstreform samt Begrenzung und besserer Kontrolle der geheimen Datensammlungen angemahnt. Auch die Privatsphäre ausländischer Bürgern müsse besser geschützt und die Bespitzelung internationaler Spitzenpolitiker strengeren Kriterien unterworfen werden, empfahl das Gremium.

