Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich von zeitweise deutlichen Verlusten erholt. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,3610 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Abend. Gestern hatte EZB-Präsident Mario Draghi den Euro unter Druck gesetzt, indem er die Bereitschaft zu einer noch lockereren Geldpolitik signalisierte. Zum Wochenausklang rückt der amerikanische Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt. Die US-Regierung wird ihren Jobbericht für den Dezember veröffentlichen.

