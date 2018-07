N'Djamena (AFP) Unter dem Druck der Nachbarstaaten haben in der krisengeplaten Zentralafrikanischen Republik der amtierende Präsident und der Regierungschef die Macht abgegeben. Der nach einem Putsch von Rebellen vor knapp einem Jahr an die Macht gelangte Übergangspräsident Michel Djotodia sowie dessen Regierungschef Nicolas Tiengaye legten ihre Ämter nieder, wie am Freitag in N'Djamena, der Hauptstadt des Nachbarlandes Tschad, mitgeteilt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.