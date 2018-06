Bangui (AFP) In der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui haben am Freitag tausende Menschen gegen die Rückkehr des umstrittenen Präsidenten Michel Djotodia demonstriert. "Djotodia, tritt zurück", rief die Menge, die nahe dem Flughafen unter den Augen von französischen Soldaten und Mitgliedern der Friedenstruppe der Afrikanischen Union versammelt war. Der Präsident, der durch einen Putsch des Rebellenbündnisses Séléka an die Macht gelangt war, hält sich derzeit in der tschadischen Hauptstadt N'Djamena auf.

