Ludwigshafen (dpa) - Die Studentin Nadja Dewitt aus Ludwigshafen hat die Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz gewonnen. Die amtierende Miss Ludwigshafen setzte sich in ihrer Heimatstadt gegen 22 Konkurrentinnen durch. Das müsse sie jetzt erstmal verdauen, sagte die 1,67 Meter große Lehramtsstudentin nach der Entscheidung einer neunköpfigen Jury. Am 8. Februar vertritt Dewitt ihr Bundesland bei der Wahl zur Miss Germany in Rust. Dewitt ist nach eigenen Angaben Single, treibt gern Fitness, mag aber auch Fast-Food.

