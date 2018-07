Mülheim/Ruhr (dpa) - Eier und Instant-Kaffee werden bei mehreren Discountern billiger. Den Anfang machte Aldi Süd. Kurz darauf kündigten Aldi Nord, Norma und Netto ähnliche Preissenkungen an. Traditionell orientieren sich viele Händler bei der Gestaltung der Einstiegspreise im Lebensmittelbereich am Discount-Marktführer. Mit den aktuellen Preissenkungen geben sie niedrigere Einkaufspreise an ihre Kunden weiter.

