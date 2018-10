Jerusalem (dpa) - Der frühere israelische Regierungschef Ariel Scharon wird ein Staatsbegräbnis erhalten. Von morgen an soll der Leichnam Medienberichten zufolge zunächst in der Knesset, dem Parlamentsgebäude in Jerusalem, aufgebahrt werden. Dort kann die Öffentlichkeit von Scharon Abschied nehmen. Das Begräbnis werde vom Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu organisiert, sagte dessen Sprecher. Ein Datum für die Beisetzung stehe noch nicht fest. Scharon war heute im Alter von 85 Jahren gestorben.

