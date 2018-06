St. Moritz (SID) - Bob-Pilotin Cathleen Martini hat vier Wochen vor den Olympischen Winterspielen ihre sportliche Krise überwunden. Beim Weltcuprennen auf der historischen Natureisbahn in St. Moritz/Schweiz fuhr die Ex-Weltmeisterin mit Anschieberin Christin Senkel auf Rang zwei ihren ersten Podestplatz in dieser Saison ein.

Martini (Oberbärenburg), die eine Woche zuvor in Winterberg mit leichten Verletzungsproblemen nur auf dem zwölften Platz gelandet war, hatte am Ende 0,18 Sekunden Rückstand auf Siegerin Kaillie Humphries. Die Olympiasiegerin aus Kanada fuhr wie entfesselt im zweiten Durchgang noch vom zehnten Platz an die Spitze vor. Dritte wurde die Schweizerin Fabienne Meyer (+0,18).

"Wir sind sehr glücklich, dieses Ergebnis tut nach dem letzten Wochenende richtig gut", sagte Martini und meinte: "Wir haben eine sehr gute Materialwahl getroffen."

Winterberg-Siegerin Sandra Kiriasis (Stuttgart) konnte ihren Aufwärtstrend als Sechste (+0,32) nur mit Abstrichen bestätigen. Die Erfurterin Anja Schneiderheinze durfte sich dagegen auf Rang fünf (+0,30) über ihre endgültige Olympia-Quualifikation freuen.