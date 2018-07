Salzburg (SID) - Der Gesundheitszustand von Skispringer Thomas Morgenstern ist einen Tag nach seinem schweren Sturz weiter stabil. Am Samstag wurde bei dem Österreicher eine Kontrolluntersuchung durchgeführt, eine Verschlechterung wurde nicht festgestellt. Der dreimalige Olympiasieger bleibt aber unter Beobachtung auf der Intensivstation des Unfallkrankenhauses Salzburg. Das teilte der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) mit.

Morgenstern war am Freitag im Training für den Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf/Österreich schwer gestürzt. Der 27-Jährige erlitt dabei eine schwere Schädelverletzung und eine Lungenquetschung. Morgenstern war anschließend bei Bewusstsein und habe klare Antworten gegeben, so der ÖSV.

Bei seinem Sturz war Morgenstern verzweifelt mit den Armen durch die Luft gerudert, dann knallte er hart auf den Boden und rutschte fast 100 Meter reglos den Hang hinunter. Anschließend war er kurzzeitig bewusstlos. Erst im Dezember war der Österreicher in Titisee-Neustadt schwer gestürzt, hatte anschließend bei der Vierschanzentournee aber den zweiten Platz belegt.