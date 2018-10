Washington (dpa) - Tausende Besucher werden zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi erwartet. Die USA haben nun Reisende nach Russland vor Terrorismus, Kriminalität und Gesetzen zu homosexueller Propaganda gewarnt. Auch die medizinische Versorgung in der Olympiastadt sei dem Großereignis möglicherweise nicht gewachsen und unterscheide sich deutlich von westlichen Standards, teilte das US-Außenamt mit. Der Reisehinweis sei bis eine Woche nach dem Ende der Spiele und den anschließenden Paralympics am 16. März gültig.

