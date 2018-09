Port-au-Prince (dpa) - Mit einer Schweigeminute erinnern die Haitianer an den Moment, als vor vier Jahren die Erde bebte. Mehr als 200 000 Menschen kamen bei dem verheerenden Erdbeben 2010 uns Leben. In dem Karibikstaat sollen heute zum Zeichen der Trauer die Flaggen auf halbmast gesetzt werden. Die offizielle Gedenkveranstaltung findet nach Angaben der Zeitung "Le Nouvelliste" am zentralen Champ de Mars vor dem ehemaligen Präsidentenpalast in der Hauptstadt Port-au-Prince statt. Auch der Palast wurde vom Beben zerstört.

