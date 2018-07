Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Richard Gere (64) stößt als Neuling zu der Fortsetzung des Komödien-Hits "Best Exotic Marigold Hotel" dazu.

Nach Mitteilung des Studios Fox Searchlight hat der britische Regisseur John Madden in Indien die Dreharbeiten zu der Rentnerkomödie aufgenommen. Die Stars aus dem ersten Film, darunter Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy und Dev Patel, sind wieder an Bord. Die Story dreht sich um eine Gruppe Senioren, die in einem indischen Hotel ihren Lebensabend verbringen wollen.

"Best Exotic Marigold Hotel" wurde 2012 zum Überraschungs-Kinohit. Der Independent-Streifen spielte weltweit über 135 Millionen Dollar ein.