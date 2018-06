Murcia (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat sein Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers in San Pedro del Pinatar bei Murcia mit 1:0 (1:0) gegen den Zweitligisten VfL Bochum gewonnen. Unter den Augen des künftigen DFB-Sportdirektors Hansi Flick traf der französische Stürmer Anthony Modeste (15.) nach Vorarbeit des schwedischen Neuzugangs Jiloan Hamad für die Kraichgauer, die den ersten Test in Spanien am Donnerstag mit 2:0 (2:0) gegen den belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven gewonnen hatten.