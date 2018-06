Teheran (AFP) Das Genfer Abkommen über das umstrittene Atomprogramm des Iran wird nach Angaben Teherans in wenigen Tagen in Kraft treten. "Die Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans beginnt am 20. Januar", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Marsieh Afkham, am Sonntag der Nachrichtenagentur Mehr. Die Verhandlungspartner hatten am Freitag die letzten Streitpunkte ausgeräumt, nachdem im November ein historischer Durchbruch erzielt worden war.

