Paris (dpa) - Die sogenannte Kerngruppe der Freunde des syrischen Volkes will heute in Paris weitere Vorbereitungen für die geplante Friedenskonferenz in der Schweiz treffen. Zu den Gesprächen werden Außenminister aus elf Staaten erwartet, die die Opposition in Syrien maßgeblich unterstützen.

Neben Deutschland und Gastgeber Frankreich sind das unter anderem die USA, Saudi-Arabien und die Türkei. Bei der Syrien-Friedenskonferenz in der Schweiz soll vom 22. Januar an in den Städten Montreux und Genf nach einem politischen Ausweg aus dem blutigen Bürgerkrieg gesucht werden. Unter den Gegnern von Machthaber Baschar al-Assad gibt es aber weiter Uneinigkeit über die Beteiligung an dem Treffen.

"An direkten Gesprächen zwischen syrischer Regierung und Opposition führt kein politischer Weg vorbei", kommentierte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am Samstag vor seiner Abreise nach Paris. Es sei deshalb wichtig, dass die geplante Friedenskonferenz wie vorgesehen in Montreux beginnen könne.

Zu dem Treffen in Paris wurde eine Delegation um Ahmed al-Dscharba erwartet. Er ist Chef der syrischen Oppositionsplattform Nationale Koalition.