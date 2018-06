München (dpa) - Ein deutscher Konvertit soll bei einem US-Drohnenangriff im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet getötet worden sein. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Dies gehe aus einer Videobotschaft deutscher Islamisten hervor, heißt es auf der Internetseite der Zeitung. Der 27-jährige Patrick K. aus Offenbach starb demnach am 16. Februar 2012 in der Nähe der Stadt Mir Ali. Eine Bestätigung war dafür in Berlin am Abend zunächst nicht zu erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.