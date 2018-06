Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Robin Wright (47) will zum dritten Mal heiraten. Wright und ihr Kollege Ben Foster (33) hätten sich verlobt, teilte der Sprecher der Schauspieler der US-Zeitschrift "People" mit.

Das Paar war 2011 zusammen in dem Polizeidrama "Rampart" auf der Leinwand zu sehen. Ein Jahr zuvor war die Ehe von Oscar-Preisträger Sean Penn und Wright geschieden worden. Die zweifachen Eltern hatten sich nach dreizehn Ehejahren getrennt. In den 1980er Jahren war Wright kurz mit dem Schauspieler Dane Witherspoon verheiratet.

Im Kino war Wright zuletzt in dem Spielfilm "Tage am Strand" zu sehen. An der Seite von Kevin Spacey spielt sie in der beliebten Internetserie "House of Cards" mit. Foster ("X-Men: Der letzte Widerstand", "Todeszug nach Yuma") mimt als nächstes Lance Armstrong in einer Filmbiografie über die gefallene Radsportlegende.