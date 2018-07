Rust (dpa) - Der Schauspieler Ralf Bauer macht sein Hobby zum Beruf. In seiner Heimatstadt Baden-Baden habe er eine Yoga-Schule eröffnet, sagte der 47-Jährige am Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Nachrichtenagentur dpa.

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler wolle er in Zukunft verstärkt als Yoga-Lehrer arbeiten. Er selbst habe der asiatischen Meditaions- und Bewegungstechnik viel zu verdanken. "Mich quälten lange Zeit unglaubliche Rückenschmerzen. Keine Sportart konnte mir helfen, bis ich vor 15 Jahren Yoga entdeckte." Heute mache er mehrmals täglich Übungen.

"Yoga ist die beste Form, auf Dauer beweglich, fit und gesund zu bleiben", sagte Bauer am Rande eines Yoga-Trainings in Rust. Zudem gebe es keine Voraussetzungen. "Jeder kann Yoga machen - unabhängig vom Alter, Geschlecht oder der körperlichen Verfassung". Dies wolle er als Yoga-Trainer vermitteln.

Bauer ist in Karlsruhe geboren und in Baden-Baden aufgewachsen, wo er auch derzeit lebt. Bekannt wurde er Mitte der 1990er Jahre durch die ARD-Serie "Gegen den Wind".

Ralf Bauer

Ralf Bauer und Yoga

Festival