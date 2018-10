Jerusalem (AFP) Israelische Bürger haben am Sonntag in großer Zahl mit einem Defilee vor dem Sarg Abschied von Ariel Scharon genommen. Der Leichnam des am Vortag verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten und Armeegenerals war zu diesem Zweck für sechs Stunden vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem, der Knesset, aufgebahrt worden. Zu Beginn des Defilees legte Staatspräsident Schimon Peres am Sarg einen Kranz nieder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.