Deer Valley (SID) - Freestyle-Skifahrerin Laura Grasemann muss weiter um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) kämpfen. Beim Sieg von Olympiasiegerin Hannah Kearney (USA) beim Buckelpisten-Weltcup in Deer Valley/US-Bundesstaat Utah belegte die 21-Jährige vom SC Wiesloch nur Rang 34. Sie verpasste damit deutlich eine zweite Top-15-Platzierung, mit der sie die nationale Norm für die Olympia-Teilnahme erfüllen würde.

Grasemann hat noch zwei weitere Chancen, die Kriterien zu erfüllen: Am Mittwoch in Lake Placid/USA sowie am Sonntag in Val St. Come/Kanada.