Berlin (dpa) - Schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf - diese Klage gibt es nicht nur in Unternehmen, sondern auch in der Bundeswehr. Die neue Verteidigungsministerin will das ändern. Das Ziel: "Die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland zu machen".

