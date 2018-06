Ruhpolding (SID) - Die deutschen Biathleten haben den Heim-Weltcup in Ruhpolding ohne Podestplatz in einem Einzelrennen beendet. In der abschließenden Verfolgung landete Simon Schempp (Uhingen) auf dem elften Platz. Der 25-Jährige hatte im Ziel nach 12,5 km und einem Schießfehler 41,4 Sekunden Rückstand auf den erneut siegreichen Norweger Emil Hegle Svendsen (0 Fehler). Platz zwei belegte der Slowene Jakov Fak (0) vor dem Russen Jewgeni Garanitschew (1).

Zweitbester Deutscher vor 17.000 Zuschauern in der Chiemgau-Arena wurde Daniel Böhm (Buntenbock/3) auf Rang 23, Andreas Birnbacher (Schleching/2) wurde 24., Erik Lesser (Frankenhain/1) schaffte es auf Platz 29. Der ehemalige Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/4) musste sich mit Rang 38 zufrieden geben.

Im Frauenrennen war Franziska Preuß (Haag/1 Fehler) auf Rang vier zuvor die beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Den Sieg sicherte sich wie schon im Einzel die tschechische Gesamtweltcup-Führende Gabriela Soukalova. "Ich freue mich jetzt total über den vierten Platz, ich bin happy", sagte Preuß nach dem besten Resultat ihrer Karriere.

Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/3) wurde 13., Doppel-Olympiasiegerin Andrea Henkel (Großbreitenbach/1) landete im letzten Weltcuprennen ihrer Karriere auf deutschem Boden auf Platz 14. Damit bleiben die Frauen in dieser Saison weiterhin ohne Podestplatz in einem Einzelrennen.

Insgesamt kamen an den fünf Wettkampftagen 66.000 Zuschauer nach Ruhpolding. Im Vorjahr waren es mit 68.000 noch etwas mehr. "Wir sind mit dieser Zahl trotzdem sehr zufrieden", sagte OK-Chef Claus Pichler.

In der kommenden Woche steht im italienischen Antholz der letzte Weltcup vor den Olympischen Spielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) auf dem Programm. Danach ziehen sich die Skijäger nach Ridnaun in ihr abschließendes Trainingslager zurück.