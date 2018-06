Adelboden (SID) - Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat beim Weltcup im Schweizer Adelboden Kurs auf seinen dritten Sieg binnen sieben Tagen genommen. Der 29 Jahre alte Partenkirchner liegt beim Slalom auf dem anspruchsvollen Chuenisbärgli nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei. Zum führenden Schweden Mattias Hargin fehlen Neureuther nach einem kontrollierten Lauf 0,36 Sekunden. Neureuther hatte am Montag im italienischen Bormio den Slalom gewonnen und sich überraschend auch am Samstag beim Riesenslalom in Adelboden durchgesetzt.

"Es war nicht so einfach für mich nach dem gestrigen Tag, da musste ich erstmal runterkommen und ein bisschen runter vom Gas. Es bringt ja nichts, durchzudrehen. Es war ein cleverer, sauberer Lauf ohne das letzte Risiko. Man muss ja taktisch gut fahren, das ist mir gut gelungen", sagte Neureuther. Dritter vor dem Finale (ab 13.30 Uhr) ist Weltmeister Marcel Hirscher aus Österreich mit einem Rückstand von 0,47 Sekunden. Fritz Dopfer aus Garmisch (+1,52) liegt auf Rang elf des Zwischenklassements.