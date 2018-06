New York (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben erneut von einer Fehlentscheidung profitiert. Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA offiziell bekannt gab, haben die Schiedsrichter am Samstag beim 110:107 der Texaner gegen die New Orleans Pelicans kurz vor Schluss ein Foul übersehen. Mavs-Neuzugang Monta Ellis berührte seinen Gegenspieler Austin Rivers 0,6 Sekunden vor dem Ende der Begegnung bei einem Dreierversuch an beiden Armen, der Guard hätte drei Freiwürfe bekommen müssen und damit ausgleichen können.

"Das ist einfach nicht richtig. Ellis hat Austin berührt", beschwerte sich Pelicans-Trainer Monty Williams: "Das ist schwer zu ertragen. Vor allem, weil Dirk Nowitzki im ersten Durchgang in der gleichen Situation den Pfiff bekommen hat."

Dallas hatte in der laufenden Saison bereits zum zweiten Mal Glück. Im Spiel bei den Minnesota Timberwolves am 30. Dezember (100:98) foulte Mavericks-Routinier Shawn Marion Olympiasieger Kevin Love in der Schlusssekunde, die Pfeife blieb stumm. Ein Fehler, dies hatte die NBA in diesem Fall nach einem Videostudium bestätigt.